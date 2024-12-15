4 yaşında bilgisayardan öğrendiği satrançta 200 madalya kazandı

AA & Ensonhaber

Henüz 4 yaşındayken ailesinden gizli olarak bilgisayarda satranç oynayarak bu spora adım atan Gülenay Aydın, sıra dışı bir yetenekle dikkat çekti. Satrançla ilk tanıştığında oyunun temel kurallarını kendi kendine öğrenen Gülenay’ın ailesi, kızlarının bu yeteneğinden ancak 2 yıl sonra, anaokulu öğretmeninin “Kızınız satranç biliyor” demesiyle haberdar oldu.

Öğretmenin önerisiyle profesyonel bir eğitim almaya başlayan Gülenay, 7 yaşında satranç turnuvalarına katılmaya başladı. O zamandan bu yana geçen 11 yılda milli sporcu olarak, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenalarda kazandığı 200’ü aşkın madalyayla adından söz ettirdi.

Bu yıl Fransa’da düzenlenen 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası’ndaki başarısıyla "Kadın Uluslararası Usta" (WIM) unvanını kazanan ve "Kadın Büyükusta" (WGM) unvanı için ilk normunu elde eden Gülenay, genç yaşta büyük başarılarla dikkat çeken bir isim oldu.

"THE QUEEN'S GAMBIT" İLE ÖZDEŞLEŞEN HİKAYE

Çevresindekiler, Gülenay’ı Netflix’in efsanevi "The Queen’s Gambit" dizisindeki satranç dahisi Beth Harmon’a benzetiyor. Güçlü azmi, hırsı ve satrançta sergilediği üstün performansla Harmon’a benzetilen Gülenay, bu kıyaslamadan gurur duyduğunu dile getiriyor.

18 yaşındaki milli sporcu, üniversitede mütercim tercümanlık eğitimi alırken bir yandan da satranca olan tutkusunu sürdürüyor. Oyunla ilgili hislerini dile getiren Gülenay, şunları söyledi:

Satranç oynamak beni mutlu ediyor. Her maç yeni bir senaryo, yeni bir pozisyon… Bazen hiç karşılaşmadığım durumlarla karşılaşıyorum ve bu pozisyonları analiz etmek oldukça eğlenceli.

"KADIN BÜYÜKUSTA OLMAYI VE DÜNYA İLK 10'UNA GİRMEYİ HEDEFLİYORUM"

Kazandığı madalya sayısının 200’ü geçtiğini belirten Gülenay, hedeflerini şu sözlerle paylaşıyor:

Satranç yaşa bağlı bir spor değil; fiziksel güçten ziyade düşünce gücünüz ön planda. Türkiye’de benim seviyemde çok sporcu olmaması beni hem gururlandırıyor hem de motive ediyor. Şu anki en büyük hedefim kadın büyükusta (WGM) unvanını almak ve dünyada kadınlar arasında ilk 10’a girmek.

AİLESİNİN GURUR KAYNAĞI

Gülenay’ın annesi Tolunay Ertan da kızının başarısından büyük bir gurur duyduğunu ifade ediyor:

Gülenay 9 yaşında milli takıma seçildi ve kendisinden yaşça büyük rakiplerle mücadele etti. Zorluklara karşı inatçı bir yapısı var, bu da hedeflerine ulaşmasını sağlıyor.

Ancak anne Ertan, Gülenay’ın antrenmanlar ve turnuvalara katılabilmesi için maddi desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek sponsor desteği çağrısında bulunuyor:

Gülenay’ın uluslararası alanda daha büyük başarılara imza atabilmesi için bu desteğe ihtiyacı var. Onun çabası hepimizi gururlandırıyor, ancak bu yolda yalnız bırakılmamalı.

Gülenay Aydın, hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığıyla, hem satranç camiasında hem de gençler arasında ilham kaynağı olmaya devam ediyor.