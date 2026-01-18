Rize'de 1300 rakımda buzlu gölde cesaret buluşması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyünde, deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte gerçekleştirilen 10’uncu Kış Yüzme Şenliği, Kaçkar Dağları’nın eteklerinde doğa ve adrenalin tutkunlarını bir araya getirdi.

500 KİŞİ KATILDI, 60 KİŞİ GÖLE GİRDİ

Rize ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından gelen katılımcılarla birlikte etkinliğe yaklaşık 500 kişi katıldı. Kar yağışı altında kısmen buz tutan göle 60 kişi girerken, diğer katılımcılar sahilden izleyerek o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

SUDAN ÇIKANLAR HORONLA ISINDI

Buz gibi sudan çıkan katılımcılar, yakılan ateş etrafında horon oynayarak ve yöresel ikramlarla ısınmaya çalıştı. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

"BUZ GİBİ SU, ORGANİK ÇAYLA BULUŞTU

Etkinliği organize eden doğa aktivisti Hasan Önder, “10’uncu Kış Yüzme Şenliği’ni Fırtına Vadisi’nin doğu kolu olan Deremezra’da gerçekleştirdik. 500 kişi katıldı, 60 kişi suya girdi. Katılımcılar buz gibi suda yüzüp dünyanın en organik çayıyla ısındı” dedi.

"GENÇKEN DENEMEK LAZIM"

Yüzme etkinliği için İzmir’den gelen Ekin Atar, “Özellikle bu etkinlik için geldim. Çok heyecanlıydı. İlk başta girenleri deli sanıyordum, şimdi kendimi de öyle hissediyorum. Bir daha olsa yine girerim. Hayat bir kez, gençken denemek lazım” ifadelerini kullandı.

GENÇ KATILIMCILARDAN İLK DENEYİM

Etkinliğe ilk kez katılan 15 yaşındaki Pelin Şaşmaz ise, “Suya girince nefesim kesildi, cildim acıdı ama güzeldi. Deneyimlenmesi gereken bir şey. Babamlar yıllardır geliyordu, ben de denemek istedim” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

İstanbul’dan etkinlik için gelen İrfan Önder de, “Böylesine karla kaplı bir bölgede turizmin canlanması beni mutlu ediyor. Yedinci kez suya girdim. Alıştıktan sonra soğuğu hissetmiyorsunuz. Sırf bu etkinlik için İstanbul’dan geldim” dedi.

İLK KEZ SUYA GİRENLER ZORLANDI

Suya ilk kez giren katılımcılardan Ali Banko ise, “Su çok soğuk ve keskin. Yaklaşık iki dakika kalabildim. Vücudumda yanma hissi oluşunca çıkmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.