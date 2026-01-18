Abone ol: Google News

Diyarbakır'da soğuktan kaçan peçeli baykuş ahıra sığındı

Çınar ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bitkin düşen peçeli baykuş, bir çiftçinin ahırında bulundu. Duyarlı çiftçi, kuşun yeniden toparlanması için seferber oldu.

Yayınlama Tarihi: 18.01.2026 14:46
Diyarbakır'da soğuktan kaçan peçeli baykuş ahıra sığındı
  • Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde soğuktan etkilenen peçeli baykuş, bir çiftçinin ahırına sığındı.
  • Duyarlı çiftçi, baykuş için sıcak bir alan oluşturarak bakımını üstlendi.
  • Çiftçinin bu hassasiyeti, çevrede takdir topladı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Höyükdibi köyünde büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek isteyen bir çiftçi, ahıra girdiğinde yerde hareketsiz halde duran bir peçeli baykuşla karşılaştı. Soğuk havanın etkisiyle güçsüz düştüğü anlaşılan baykuş, ahıra sığınmıştı.

SICAK ORTAMDA BAKIM ALTINA ALINDI

Durumu fark eden çiftçi, baykuş için hemen daha sıcak ve korunaklı bir alan oluşturdu. Kuşa su ve yem temin eden çiftçi, yaptığı müdahaleyle peçeli baykuşun yeniden güç kazanmasına yardımcı oldu.

Soğuk hava şartlarında hayatta kalmaya çalışan yaban hayvanına gösterilen bu duyarlılık, bölgede takdirle karşılandı.

