Diyarbakır'da soğuktan kaçan peçeli baykuş ahıra sığındı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Höyükdibi köyünde büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek isteyen bir çiftçi, ahıra girdiğinde yerde hareketsiz halde duran bir peçeli baykuşla karşılaştı. Soğuk havanın etkisiyle güçsüz düştüğü anlaşılan baykuş, ahıra sığınmıştı.

SICAK ORTAMDA BAKIM ALTINA ALINDI

Durumu fark eden çiftçi, baykuş için hemen daha sıcak ve korunaklı bir alan oluşturdu. Kuşa su ve yem temin eden çiftçi, yaptığı müdahaleyle peçeli baykuşun yeniden güç kazanmasına yardımcı oldu.

Soğuk hava şartlarında hayatta kalmaya çalışan yaban hayvanına gösterilen bu duyarlılık, bölgede takdirle karşılandı.