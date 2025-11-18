81 ilde geçerli: Değiştirmeyene 10 bin TL ceza! Hemen tarihini kontrol edin...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2023’te yayımlanan yönetmeliğe göre, 2014–2019 yılları arasında üretilen veya bu dönemde muayenesi yapılan doğal gaz sayaçlarının kullanım süresi 31 Aralık 2025’te sona eriyor.

Dağıtım şirketleri bu sayaçları söküp yerine muayenesi geçerli yeni sayaç takmakla yükümlü.

Ancak milyonlarca abonede hâlâ eski sayaçların kullanıldığı tespit edildi.

ABONELER SORUMLU

Aboneler, sayaç değişimi için şubat ayı sonuna kadar il müdürlüklerine başvurmak zorunda. Muayene işlemleri, Bakanlık tarafından yönlendirilen yetkili servislerde yapılacak.

Sayaçların sökülüp servise götürülmesi ise kullanıcıların sorumluluğunda.

Muayeneden geçen sayaçlar damgalanacak ve gelecekteki bakım planı aboneye teslim edilecek.

10 BİN TL CEZA

2026 yılı itibarıyla başlanacak denetimlerin sonucunda yönetmeliğe aykırı olarak kullanım gerçekleştirdiği için 10 bin liraya varan para cezasıyla karşı karşıya kalacak.