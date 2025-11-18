81 ilde geçerli: Değiştirmeyene 10 bin TL ceza! Hemen tarihini kontrol edin...

- 2014–2019 arasında üretilen doğal gaz sayaçlarının kullanım süresi 31 Aralık 2025'te sona erecek.
- Eski sayaçları değiştirmeyen aboneler, 2026'dan itibaren 10 bin TL'ye varan para cezası alacak.
- Sayaçların değişimi için aboneler, Şubat ayı sonuna kadar il müdürlüklerine başvurmalıdır.
2023’te yayımlanan yönetmeliğe göre, 2014–2019 yılları arasında üretilen veya bu dönemde muayenesi yapılan doğal gaz sayaçlarının kullanım süresi 31 Aralık 2025’te sona eriyor.
Dağıtım şirketleri bu sayaçları söküp yerine muayenesi geçerli yeni sayaç takmakla yükümlü.
Ancak milyonlarca abonede hâlâ eski sayaçların kullanıldığı tespit edildi.
ABONELER SORUMLU
Aboneler, sayaç değişimi için şubat ayı sonuna kadar il müdürlüklerine başvurmak zorunda. Muayene işlemleri, Bakanlık tarafından yönlendirilen yetkili servislerde yapılacak.
Sayaçların sökülüp servise götürülmesi ise kullanıcıların sorumluluğunda.
Muayeneden geçen sayaçlar damgalanacak ve gelecekteki bakım planı aboneye teslim edilecek.
10 BİN TL CEZA
2026 yılı itibarıyla başlanacak denetimlerin sonucunda yönetmeliğe aykırı olarak kullanım gerçekleştirdiği için 10 bin liraya varan para cezasıyla karşı karşıya kalacak.