Derbent Barajı’nda gökkuşağı alabalığı için olta atıldı

Derbent Barajı’nın Kolay mevkisinde gerçekleştirilen yarışma, Balık Ekibi’nin kurucusu Emre Fidan tarafından organize edildi. Amatör olta balıkçılarına yönelik düzenlenen etkinlikte katılımcılar, gökkuşağı alabalığı yakalamak için kıyasıya mücadele etti.

35 SANTİMLİK ALABALIK, BİRİNCİLİĞİ GETİRDİ

Yarışma sonunda amatör balıkçı Şahin Demir, 35 santimetre uzunluğunda yakaladığı gökkuşağı alabalığıyla birinciliği elde etti. Dereceye giren balıkçılara olta kamışı ve makara hediye edilirken, yarışmaya katılan tüm katılımcılara çanta, maket yem ve şapka dağıtıldı.

"GENÇLERE DOĞA SEVGİSİNİ AŞILAMAYI AMAÇLIYORUZ"

Balık Ekibi Kurucu Başkanı Emre Fidan, organizasyonun amacına ilişkin yaptığı açıklamada, uzun yıllardır tutkunu olduğu olta balıkçılığını yarışma formatına taşıdıklarını belirterek, “Bu projeyi gençlerin doğa sevgisini artırmak, amatör balıkçılığı yaygınlaştırmak ve çevre temizliği bilincini geliştirmek amacıyla hayata geçirdik” dedi.

Etkinlik, amatör balıkçılığın teşvik edilmesi ve çevre bilincinin artırılması açısından katılımcılardan tam not aldı.