82 dakika sürecek "Kanlı Ay" tutulması başladı

Bu akşam, gökyüzü eşsiz bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin de net şekilde izleyebileceği "Kanlı Ay" tutulması saat 19.28'de yarı gölge evresiyle başladı.

Ay, ilerleyen dakikalarda tamamen Dünya'nın gölgesine girecek ve kızıl bir renge bürünecek.

82 DAKİKA SÜRECEK

Bilim insanlarına göre tam tutulma evresi 20.30'da başlayacak ve yaklaşık 82 dakika sürecek. Tutulma, gece yarısına doğru sona erecek.

Gökyüzü meraklıları için büyük bir görsel şölen sunan bu doğa olayı, çıplak gözle dahi rahatlıkla izlenebiliyor.