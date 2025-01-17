İHA

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Batı Karakoç Mahallesi’nin muhtarı Hacı Kaya, hayırseverliği ve fedakarlığıyla köy halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Kaya, yıllardır kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olurken, süt kardeşi Servet Kaya’nın kendisine anlattığı, tarihçi yazar Mustafa Armağan'ın eseri "Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı" kitabından etkilenerek bu çabasını daha da ileri taşıdı.

Muhtarlığa adaylığını koymadan önce, kazandığı takdirde maaşını hiç kullanmayacağını ve bunu ihtiyaç sahiplerine bağışlayacağını açıklayan Kaya, bu sözünü tutarak örnek bir duruş sergiliyor. Muhtarlık maaşını, köydeki öğrencilerden maddi durumu kötü ailelere, Kur'an kurslarından köy imamının talep ettiği yardımlara kadar pek çok alana aktarıyor.

"BU PARAYI ALMAYACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

Muhtar Hacı Kaya, hayır işlerine olan bağlılığını şu sözlerle dile getiriyor:

Daha önce de çeşitli yerlere yardım ediyordum; Kur'an kurslarına, ihtiyaç sahibi ailelere elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. Muhtar olduktan sonra maaşımı bağışlama sözümde durdum. Şu anda bir öğrencim ilahiyat fakültesinde okuyor. Babasının durumu iyi değil; her ay ona düzenli destek sağlıyorum. Kur'an kursumuza da katkı sunuyorum. Köy imamı, ihtiyaç sahiplerini bildiriyor. Maaşımın bir kısmını onlara iletiyorum. Köyde birkaç aile var, her ay doğrudan onlara yardımcı oluyorum. Süt kardeşim Servet’in kitaplardan anlattıkları beni çok etkiledi ve bu yolu seçmeme vesile oldu.

"ABDÜLHAMİD'İN KURTLARLA DANSI" MUHTARI EKİLEDİ

Muhtar Hacı Kaya’nın süt kardeşi Servet Kaya da hayır işlerinde ona ilham olan isimlerden biri. Servet Kaya, Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı kitabını okuduğunu ve çok etkilendiğini belirterek şu sözleri ekledi:

Bu kitap üzerine sohbet ederken, Hacı ağabey muhtar olursa maaşını bir kuruş cebine koymayacağını söyledi. Şimdi bakıyoruz, maaşıyla öğrenci okutuyor, Filistin ve Arakan gibi mazlum coğrafyalara yardım gönderiyor. Maaşını ihtiyaç sahiplerine, kurumlara bağışlayarak örnek bir insanlık sergiliyor. Bizler de onun bu çabasından büyük gurur duyuyoruz.

FAHRİ KÖY İMAMINDAN ÖVGÜ

Köyde altı yıldır fahri imamlık yapan Ayatullah Sanlı ise Hacı Kaya’nın yardımseverliğini şu sözlerle anlattı:

Muhtarımızın hayırseverliği tartışılmaz. Altı yıldır bu köydeyim, kendisi birçok ihtiyaç sahibine destek oldu. Caminin soba ve halı gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca bayanlar için taziyeevi yaptırdı. Maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere, ister Kur'an kursu, ister medrese, ister okul olsun, ulaşmaya çalışıyoruz. Muhtarımız bu konuda bize destek oluyor ve yardımlarını ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. Allah kendisinden razı olsun.

Muhtar Hacı Kaya’nın fedakarlığı ve halka olan bağlılığı, Batı Karakoç Mahallesi’nde dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendiren örnek bir hikaye olarak öne çıkıyor.

MUSTAFA ARMAĞAN'IN İLHAM VEREN KİTABI

Sultan II. Abdülhamid'in 33 yıl boyunca etrafı “kurtlar”la çevrili bir ülkeyi sağ salim sahile çıkarma mücadelesini anlatan kitabın yazarı tarihçi Mustafa Armağan, Sultan II. Abdülhamid'in olağanüstü işlerle neden "Kızıl Sultan" ve "Cennet Mekan" olarak anıldığını irdeliyor.

