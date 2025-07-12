Adana'da 321 bin sazan yavrusu baraja salındı

Doğal hayatın korunması için yapılan çalışmalarda bu defa Adana'da bulunan Kilgen Barajı'na 321 bin sazan yavrusu salındı...

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Kilgen Barajı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın doğal hayatın korunması çalışmaları kapsamında Adana Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonu’nda üretilen 321 bin adet pullu ve aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

321 BİN SAZAN YAVRUSU UZMAN EKİPLER TARAFINDAN BARAJA SALINDI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmada sazan yavruları, alanında uzman ekipler tarafından baraja salındı.

İLÇEDEKİ SU ÜRÜNLERİNİN DE TAKİBİ DE YAPILIYOR

Düzenli olarak her yıl Seyhan Seyhan Su Ürünleri Üretme İstasyonu'nda üretimi yapılan sazan balıklarının bu yıl da baraja bırakıldığını ifade eden İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan, aynı zamanda ilçedeki su ürünlerinin de takibinin yapıldığını belirtti.