Ankara'da dikkat çeken proje: Cami güneş enerjisi ile giderlerini kendi karşılıyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde takdir toplayan proje...

Çayyolu semtinde inşa edilen Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii, kendi enerjisini üreten yapısı, mimarisi, kadınlara yönelik donanımlı alanları ve 25 bin kitap kapasiteli kütüphanesiyle dikkat çekiyor.

Güneş enerjisi sistemi sayesinde tüm giderlerini karşılayan cami, ibadet alanının yanı sıra sosyal ve kültürel bir merkez olarak da hizmet veriyor.

Çayyolu'nda cami ve kütüphane ihtiyacı doğrultusunda başlatılan çalışmanın, Süleyman Bölünmez'in desteğiyle 2022'de temelinin atıldığını ve 2 yıl içinde tamamlandığını belirten Süleyman Bölünmez Eğitim Vakfı Camii Dernek Başkanı Muharrem Ek, cami ile ilgili bilgi verdi.

"100 KİLOVAT ENERJİ ÜRETEN BİR SİSTEM KURDUK"

Camilerdeki genel sıkıntının elektrik, su gibi giderlerin olduğunu dile getiren Muharrem Ek, "Cemaat tarafından karşılandığı için bu sürekli sıkıntı olmakta. Biz yola çıkarken kendi kendini çeviren bir cami yapmak istedik. Elektrik giderleri fazla olduğu için hem ısınmada hem soğutmada güneş enerjisi düşündük. Bu noktada araştırmalara başladık. Alan büyük olduğu için otopark üzerinde 220 panelden oluşan, 100 kilovat enerji üreten bir sistem kurduk.

Dolayısıyla biz şimdi yazın soğutmada, kışın ısıtmada güneş enerjisinden elde ettiğimiz enerjiyle caminin bütün giderlerini karşılıyoruz. Bu vesileyle cami kendi kendini karşılıyor. Cami için yardım toplanmıyor ama yardım yapmak isteyenler oluyor. Onları da yönlendiriyoruz. Ya Diyanet'e ya da derneğimizin resmi hesaplarına. Biz yardım yapmak istiyoruz diyenlere engel olmuyoruz" şeklinde konuştu.

"HALIDA DA İDDİALIYIZ"

Muharrem Ek, caminin özel ahşap işçiliği ile ön plana çıktığını vurgulayarak, "Bilhassa kündekari işçiliği zor bir işçilik. Konya'da yapıldı. Orada bu işi severek yapan işçilerimiz var. Kapılarımız, minberimiz, kürsümüz her şeyimiz kündekari işçiliği. Camide biz sadeliği ön plana çıkardık. Taş ve ahşap kullandık. Kimyasal hiçbir malzeme yok. Halımız yüzde 100 yün halı. Halıda da iddialıyız. Türkiye'de ilk defa böyle bir halı kullanıldı.

Saf çizgisi olmayan, bütün olmayan, parçalı bir halı kullandık. Deforme olduğunda değiştirilebilen, kirlendiğinde yıkanabilen bir halı. Özellikle caminin mimarisine uygun bir avize seçtik. Bu avizeler İstanbul'da cam sanatçısı tarafından üflenerek yapıldı. İçinde amber rengi ışık kullandık. Geceleri camimiz çok hoş bir ortam sağlıyor. Gelen herkes çok huzurlu bir cami diyor. Hedeflediğimiz birçok noktaya ulaşabildik" dedi.

"KADINLARA YÖNELİK GİRİŞİMLERİMİZ VAR"

Lavabolara, tuvaletlere ve abdest alınan yerlere çok özendiklerini belirten Ek, "En büyük sıkıntı camilerde bilhassa kadınların abdest alması, lavaboya ulaşması zor. Genelde kadınlar caminin girişlerini bulamazlar. Burada kadınlara yönelik girişlerimiz var. Asansörlü giriş, merdivenli giriş. Şadırvanlarımız kadınlara özel yapıldı. Geniş alanlar, temiz, muhafazalı.

Herhangi bir kadın buraya geldiğinde evinden çok daha rahat bir şekilde abdest aldıktan sonra asansörle namaz katına çıkıp huzurlu bir şekilde ibadetini yapıp ayrılabiliyor. Bu noktada çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sosyal medyada camimiz tanıtıldığında binlerce yorum geldi. O yorumlar da bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.