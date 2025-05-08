İHA

Adana'da 26 Nisan'da etkili olan yağmur birçok noktada su baskınlarına neden olurken, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda metro nedeniyle vatandaşların karşıya geçmesi için yapılan alt geçit de sular altında kaldı.

Vatandaşlar durumu Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerine bildirdi.

BELEDİYE 13 GÜNDÜR SUYU TAHLİYE ETMEDİ

Geleceklerini söyleyen ekipler, aradan 13 gün geçmesine rağmen bir türlü gelip suyu tahliye etmedi.

Vatandaşlar, en az 2 kilometre yürüyerek bir sonraki alt geçitten karşıya geçmek zorunda kalıyor.

"İNSANLAR KARŞIYA GEÇEMİYOR"

Belediyeye tepki gösteren Mehmet Emin Kazan, alt geçitteki suya olta atıp balık avladı. Kazan şunları söyledi:

Yukarıdan baktım, su derin görünüyordu. 'balık tutayım' dedim. İki saattir buradayım ama hiç balık tutamadım. Burası 15 gündür böyle sular altında kalmış durumda ve insanlar karşıya geçemiyor. Biz de mizah olsun diye balık tutmaya çalışıyoruz.

"HENÜZ BİR ÇÖZÜM YAPILMAMIŞ"

Ömer Erciyes isimli vatandaş ise suyun tahliye edilmemesine tepki göstererek, "Alt geçide geldik ancak su dolduğu için karşıya geçemedik. Yağmurdan beri böyle kalmış, sanırım 15 gün oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne mutlaka bildirilmiştir ama henüz bir çözüm yapılmamış. Ben de biraz yürüyüş yapayım dedim, fakat su yüzünden karşı tarafa geçemedim." ifadelerini kullandı:

"ŞİKAYET EDENLER OLMUŞ ANCAK HENÜZ BİR MÜDAHALE YOK"

Ahmet Bircan ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: