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İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Sırkıntı Caddesi üzerindeki 2 katlı evin üst dairesinde gece saatlerinde yangın çıktı.

65 yaşındaki Fatma Uçar'ın yalnız yaşadığı evden yükselen dumanları ilk torunu olan 10 yaşındaki Ali Uçar fark etti.

Küçük çocuk hemen üst kaça çıkarak babaannesini kurtardı.

BABAANNESİNİ KURTARDI

Hemen dışarı çıkan babaanne ve torununun yardımına mahalleli koştu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Evin çardak kısmı ve içinde maddi hasara neden olan yangının sebebi araştırılıyor.

"TORUNUM KURTARDI BENİ"

Yaşadıklarınıanlatan Fatma Uçar, “Ben uyuyordum. Bir süre sonra ses duyup hırsız zannettim. Sonra çocuk geldi, 'Ev yanıyor' diye bağırdı. Ağzımı örterek çıktım. Torunum kurtardı beni. Eşyalarım ve her yer yandı. Şimdilik çocukların yanında duracağım. Buna şükür. Kedim de dumandan etkilenip telef oldu" diye konuştu.

"EBE KALK YANGIN VAR DEDİM"

Babaannesini dumanların arasına girerek kurtaran Ali Uçar, “Yangın çıktığını görünce hemen babaannemin yanına gittim. 'Ebe kalk, yangın var' dedim. Babaannem dışarı çıktı, ağlıyordu. Tüm mahalle geldi yardım etti” dedi.