Adana'da balıkçı ağına takılan dev orkinos ilgi çekti

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan ve balıkçılık yapan Aydın Beştepe, 55 kilogram ağırlığında 1 metre 75 santimetre büyüklüğünde yakaladığı orkinos cinsi balığı dükkanının girişine astı.

"GÖREN MAKET SANIYOR"

Balığı gören vatandaşlar fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Beştepe, "Kozan'a ilk kez orkinos balığı getirdik. Bir insan boyunda. Görenler inanmıyor maket sanıyorlar. Çok kişi geldi fotoğraf çektirdi" diye konuştu.

"KOZAN'DA BU BİR İLK"

Vatandaşlar balığın çok büyük olduğu için dikkat çektiğini ifade ederek, Kozan'da ilk kez böyle bir balıkla karşılaştıklarını söyledi.