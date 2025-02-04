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İHA

Türkiye 6 Şubat 2023 yılında büyük bir felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ilimizi adeta yerle bir etti.

Birçok canımızı kaybettiğimiz deprem bölgelerinde halk ve devlet el ele vererek yaraları sarmaya devam ediyor.

Deprem konutlarının hızla inşa edilmesiyle 11 ilimizde binlerce depremzede yeni ve huzurlu yuvalarına kavuştu.

ARTIK DEPREM KORKUSU YAŞAMAYACAKLAR

Depremden etkilenen Adana'da da konutlar hızla yükseliyor ve depremzedeler evlerine kavuşmaya devam ediyor.

Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki yapımı tamamlanan Göztepe TOKİ konutlarında oturmaya başlayan aileler, hem devlete teşekkür etti hem de artık deprem korkusu yaşamayacaklarını söyledi.

YENİ EVLERİNE KAVUŞTULAR

Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde depreme yakalanan ve oturdukları ev ağır hasar alan Utancak Ailesi de yeni evlerine kavuştu.

2 çocukları olan aile, zorlu geçen günlerin ardından artık yeni evlerine mutlu bir şekilde yaşıyor.

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

Evlerine kavuşan Şeyma Utancak, "Deprem sırasında eşim beni uyandırdı ve çocukları alıp dışarı çıktık. Daha sonra otobüsümüz vardı, 1 hafta otobüste kaldık. İkinci depreme de evde yakalandık ve hafif yaralandık.

Çok zor günler geçirdik. Allah bir daha yaşatmasın. Kendi imkanlarımızla çadırda kaldık sonra deprem yardımı alıp kiraya çıktık". diye konuştu.

"ALLAH DÜŞÜNÜP YAPANLARDAN RAZI OLSUN"

Ev sahibiyle anlaşamadığı için kiracı olduğu evden de çıkmak zorunda kaldığını anlatan Utancak, "Ev sahibim ile anlaşamadık ve bu ev daha hazır değilken biz evden çıktık. Bir süre annemlerde kaldık ve sonrasında bu eve taşındık. Allah'a şükür çok mutluyuz. Devletimizden, bu projeleri düşünüp yapanlardan Allah razı olsun. Ev çok güzel, çok beğendik. Her şey istediğimiz gibi." ifadelerini kullandı.