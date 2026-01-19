Karda buzda güvenle yürütüyor: Ayakkabının altına bir damla sürün…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış aylarında buz tutan kaldırımlar ciddi risk oluşturuyor.

Ayakkabı tabanı yeterince tutuş sağlamadığında düşme ihtimali artar.

Bir anda dengenin kaybolması, basit bir yürüyüşü tehlikeli hale getirebilir.

Evde kolayca uygulanabilen basit bir yöntemle ayakkabı tabanının zemine tutunması artırabilir ve buzlu zeminlerde daha güvenli adımlar atabilirsiniz.

AYAKKABININ ALTINA SÜRÜN

Karda ve buzlu yolda kaymamak için sıkça paylaşılan yöntemlerden biri de sirke kullanımı.

Uzmanlara göre sirke, ayakkabı tabanında geçici bir tutunma etkisi yaratarak buz üzerinde kayma riskini azaltabiliyor.

Sirkeyi doğrudan ayakkabıya dökmek yerine temiz bir bez yardımıyla tabana ince bir tabaka halinde sürün.

Bu sayede taban yüzeyinde hafif bir pürüz oluşacak ve ayakkabının zeminle teması güçlenecek.