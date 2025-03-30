Adana'da dilenciler bayram namazından çıkanlardan para istedi

İHA

Adana'da Ramazan Bayramı coşkusu camilerde büyük bir kalabalıkla yaşanırken, kentteki camilerin çevresi de farklı bir görüntüye sahne oldu.

Vatandaşlar, vaaz ve duaların ardından bayram namazını kılarken, dilenciler de camilerin dolmasını fırsat bildi.

CAMİLERİ MESKEN TUTTULAR

Kent genelindeki birçok camiyi ise dilenciler mesken tuttu.

Dilenciler, yanındaki çocukları da kullanarak namaz çıkışı vatandaşlardan para talep etti.

"ÇETELEŞTİLER"

Bazı vatandaşlar ise dilencilere tepki gösterdi.

Yaşanan duruma tepki gösterenlerden Osman Can, "Bu dilenciler çeteleşmiş durumda. Bunların ekipleri var. Vatandaşı rahatsız ediyorlar" dedi.