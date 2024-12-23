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DHA

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde amatör kulüpler arasında oynan futbol maçı, renkli anlara sahne oldu.

İmamoğlu Belediyespor ile Araban Belediyespor maçını tribünlerde 34 yıllık eşi Canan Kılıç ile izleyen pazarcı Adnan Kılıç, unutulmayacak bir sürprize imza attı.

Kılıç, evlilik yıl dönümünü tribünde kutlamak için eğlenceli bir kutlama hazırladı.

DAVULLU ZURNALI YIL DÖNÜMÜ SÜRPRİZİ

Kılıç'ın arkadaşları meşale yakıp, davul ve zurna eşliğinde tribüne geldi.

"34 DEĞİL, 134 YIL GEÇSE DE ÖNÜNDE EĞİLMEYE HAZIRIM"

Eşinin önünde diz çöküp çiçek veren Adnan Kılıç, "Arkadaşlar, sevgili eşim ile 34 yıllık evliliğimizi bir kez daha kutlamak, bunu da stadyumda yapmak istedim. 34 yıl değil, 134 yıl geçse de her zaman eşimin önünde eğilmeye hazırım." dedi.

O ANLARI KAYDETTİLER

Canan Kılıç ise sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı.

Tribündeki diğer kişiler de çifti alkışladı.

Çiftetelli oynayan çift, daha sonra maçı izledi.

O sevgi dolu anlar, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.