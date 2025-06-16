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İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kurbanlık keçi, bayramın ilk günü ipini kopararak sahibinin evinden kaçmayı başardı.

Uzun süre aranana keçi bulunamayınca vatandaşın da umudu kesildi.

Ancak bayramı atlatan keçi, 10 gün sonra mahalleye geri döndü.

BAYRAMI ATLATINCA GERİ DÖNDÜ

Mahmutlu Mahallesi'nde gezinen firari keçiyi, mahalle sakinlerinden Mustafa Özev fark etti.

Kardeşiyle birlikte yaklaşık 2,5 saat keçiyi kovalayan Özev, sonunda yakaladı.

KESİLMEKTEN KURTULAMADI

Yakalanan keçi, sahibine teslim edildi.

Keçinin, kurban edilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının planlandığı öğrenildi.

2,5 SAAT BOYUNCA KOVALADILAR

Keçiyi fark eden mahalle sakini Mustafa Özev, "Sabah kuşlarıma bakarken damda keçiyi gördüm. Hemen kardeşim Soner'e haber verdim. Bayramda arkadaşımız Nazmi'nin kaybolan kurbanlığı olduğunu düşündük.

Doğrulayınca 2,5 saat süren bir kovalamacanın ardından çalılıkların içinde yakalayabildik. Çok ürkekti, sürekli kaçtı ama sonunda yakalayıp sahibine teslim ettik." dedi.

"EN ÇOK ANNEM SEVİNECEK"

Kurbanlığını teslim alan Nazmi Demirci ise, "Annem çok sevinecek. Kaçan kurbanlık yerine başka bir hayvan alıp kesmiştik ama bu keçiyi de kesip, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Annem kaçmasına çok üzülmüştü.

25 bin TL'ye almıştık. Keçiyi yakalamak için uğraşan komşularımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çok mutlu olduk, ama en çok annem sevinecek." diye konuştu.