Beyaza bürünen Tunceli'de kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Ovacık ilçesinde 2 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi bulurken evler, araçlar ve yollar karla kaplandı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 15:20 Güncelleme:
  • Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.
  • Kar nedeniyle ilçe merkezinde sokaklar ve caddeler kapandı, evler ve araçlar kar altında kaldı.
  • Belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, halk kar temizliği yapıyor.

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili oluyor. 

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan yerlerinden olan Tunceli Ovacık’ta da etkili olan yoğun kar, hayatı durma noktasına getirdi.

İlçe merkezinde kar kalınlığının artmasıyla çok sayıda sokak ve cadde ulaşıma kapandı.

SOKAKLAR KARLA KAPLANDI

Evlerin kapıları, park halindeki araçlar ve iş yerlerinin önleri tamamen karla kaplandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren küreklerini alanlar, evlerinden çıkabilmek ve iş yerlerine girebilmek için kar temizliği yaptı.

YOL AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bazı bölgelerde kar kalınlığının insan boyunu aşması nedeniyle ilerlemenin güçleştiği görüldü.

Yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede belediye ve ilgili ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

KAR KALINLIĞI 1,5 METRE

İlçede yaşayan Sinan Genç, "Uzun zamandır kar yağmıyor' deniliyordu. Bu sene 1,5 metre kar yağdı.

Evler, sokaklar ve arabalar kara gömüldü. Saatlerdir iş yerinin yolunu açmaya çalışıyorum." dedi.

