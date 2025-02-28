Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adana'da Ramazan öncesi Seyhan genelindeki fırın ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerde, işletmelerin ruhsat kontrolü, çalışanların kılık kıyafeti, iş yerindeki hijyen şartları titizlikle denetlendi.

BİR FIRINA CEZA UYGULANDI

İşletmelerin imalathane bölümleri, depoları ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile ürün gramajları kontrol edildi.

Mevzuata uygun olmayan bir işletmeye hijyen kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

"DENETİMLERRAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Denetimler hakkında konuşan Seyhan Belediyesi’nde görevli Gıda Mühendisi Saadet Turalar, "Rutin olarak fırın denetimleri zaten yapıyorduk ama Ramazan öncesi bu denetimlere hız kazandırdık. Bu akşam Ramazan pidesi üretimi başlayacak.

Onunla ilgili, hijyen ve gramajla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Denetimlerimiz Ramazan boyunca devam edecek" dedi.

"360 GRAM PİDE 25 TL"

Fırıncı Abdurrahman Günbey de Ramazan’a hazırlandıklarını, Adana’da Fırıncılar Odası’nın aldığı kararla 360 gram Ramazan pidesini 25 TL’den satacaklarını belirterek, "Biz Adanalılar cömertiz" dedi.