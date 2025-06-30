Adana’da karpuz fiyatları dibe vurdu: Kilosu 2,5 lira

Dünya karpuz üretiminde Çin’in ardından ikinci sırada yer alan Türkiye’de, sezonun en büyük üretim merkezi Adana’da karpuz üreticileri zor günler yaşıyor.

Hasat zamanı sürerken, Adana'da bu sene 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan kent genelinde ise 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

İlk hasatta 20-24 liradan alıcı bulan karpuzun tarladaki kilogram fiyatı, ürün bolluğu ve yetersiz taleple birlikte 2,5 liraya kadar geriledi.

KARPUZUN TARLA FİYATI 2,5 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

İç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Balkan ülkesi de havaların serin gitmesi nedeniyle karpuz alımı yapmadı.

Bu sene yaklaşık 32 bin dönüm alanda ekilen ve şu anda hasat edilen çekirdeksiz karpuzun da tarlada kilogram fiyatının 5 liradan olduğu ifade edildi.

"KARPUZUN FİYATI DİBE ULAŞTI"

İhlas Haber Ajansı'na bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Karpuz fiyatları dibe ulaştı. Tescilli Adana karpuzumuzun kilogram fiyatı 2,5 liraya kadar geriledi. Çekirdeksiz siyah karpuz ise 5 liraya kadar düştü. 5 liraya şu anda alan yok. İlk karpuz hasadı yapıldığında kilogram fiyatı 20-24 liraydı. Kurban Bayramı'ndan sonra kent genelinde havalar birden ısınıp hasat bollaşınca fiyatlar geriledi." dedi.

"FİYATI 2,5, NAKLİYESİ 3,5 TL

Çiftçilerin nakliye bulmakta da zorlandığına değinen Başkan Doğan, "Karpuzun İstanbul'a nakliyesi kilogram başına 3,5 lira. O nedenle çiftçi kamyon ve tır bulmakta zorlanıyor. Çiftçimiz bu sene para kazanamadı. Çekirdeksiz karpuzun fidesinin 1 dönüme maliyeti 22 bin lira. Çiftçimiz ortalama 6 dönüm verim aldığında eline fide parası geçiyor." ifadelerini kullandı

"KARPUZ BU YIL TARLADA KALDI"

Yurt dışından talebin çok olmamasının da fiyatları düşürdüğünü vurgulayan Doğan, "Şu anda karpuz tüketimi var ancak yurt dışından talep yok. Ürün bolluğu yaşanıyor. Üretim bolluğu karpuzun fiyatlarını düşürdü. Geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası vardı ve yurt dışına hep karpuz gitti. Bu yıl karpuz tarlada kaldı." diye konuştu.