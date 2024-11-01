Adana'da kasaplardan kebapçılara fiyat tepkisi

İHA

Adana, kebabıyla sadece Türkiye'de değil dünyada namı olan bir şehrimiz.

Son dönemde kebap fiyatları ise cep yakıyor.

Kebabın başkenti Adana'da ortalama 150 gram bir porsiyon Adana kebap, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 250-300 TL aralığında, Çukurova ilçesindeki kebapçılarda ise 300-400 TL aralığında satılıyor.

Adana Kasaplar Çarşısı esnafı, 1 kilogram kemiksiz erkek kuzu etini 450 TL'ye sattıklarını, kebapçıların fiyatlarının pahalı olduğunu söyledi.

KEMİKSİZ ETİN KİLOSU 450 TL

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, “Adana Kasaplar Çarşısı'nda kemiksiz etin kilogramı 450 TL. Kasaplarımız, vatandaşlarımızın gözü önünde etlerini hazırlayıp satıyorlar. Adana bazında denetimlerimiz devam ediyor. Gönül rahatlığıyla vatandaşlarımız etlerini alıp tüketebilirler.” dedi.

150 GRAM KEBAP 350 TL

Adana kebabının fahiş fiyata satıldığını öne süren Yağmur, “1 kilogram et ile 10 kişi doyabilirken vatandaşlar restoranlara gittiğinde bir kişilik Adana kebabı en az 350 liraya yiyor. Bu fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım. Ortalama fiyatlar zaten bellidir. Bir porsiyon Adana kebabın maliyeti 200 lira. Bu satılan fiyatlar akıl verici değil.” ifadelerini kullandı.