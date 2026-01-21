Meğer çözümü bu kadar basitmiş! Seramik ocakları ayna gibi parlatan 3 yöntem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Seramik ocaklar şık duruşlarıyla mutfakların gözdesi olsa da, üzerindeki yanık lekeleri tam bir kabusa dönüşebiliyor.

Birçok kişi bu lekeleri çıkarmak için sert süngerler veya kazıma aparatları kullanarak ocağın yüzeyini geri dönülemez şekilde çiziyor.

Oysa çözüm, mutfaktaki basit malzemelerde gizli! İşte seramik ocaklardaki yanık lekelerini yok eden 3 yöntem:

1. Diş Macunu

Şaşırtıcı gelebilir ama beyazlatıcı özelliği olan bir diş macunu, seramik ocaktaki yanık lekelerini yumuşatmakta birebirdir.

Lekeli bölgeye diş macununu sürün, 15 dakika bekletin ve nemli bir bezle silin. Sonuca inanamayacaksınız.

2. Karbonat ve Sirke

En inatçı yanıklar için kimyasal temizleyicilere para dökmenize gerek yok. Yanık alanın üzerine bolca karbonat dökün, ardından üzerine sprey şişesiyle beyaz sirke sıkın.

Köpürme bittiğinde üzerine sıcak nemli bir havlu serip 20 dakika bekleyin. Kirlerin kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz.

3. Limon ve Tuz

Limonun asidik yapısı, kurumuş yağ ve yemek artıklarını parçalamak için en doğal yoldur.

Yarım limonun üzerine tuz dökün ve lekeli bölgeyi bu limonla dairesel hareketlerle ovun. Bu yöntem sadece temizlemez, aynı zamanda ocağınızın parlamasını sağlar.