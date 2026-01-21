Van'da ev ve ahırlara kardan tünellerden geçerek ulaşıyorlar

- Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle evler ve ahırlar kar altında kaldı.
- Vatandaşlar, kardan tüneller açarak evlerine ve ahırlarına ulaşmaya çalışıyor.
- Tüm zorluklara rağmen hayvancılık devam ediyor ve belediye ekipleri yolları açık tutmaya çalışıyor.
Van'ın Çatak ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı durma noktasına getirdi.
İlçeye bağlı köylerde kar kalınlığı metreleri aşarken, tek katlı evler tamamen kar altında kaldı.
TÜNELLER İLE ULAŞIMI SAĞLIYORLAR
Karın boyu aşmasıyla birlikte evlere girişler, vatandaşların kendi imkânlarıyla açtığı kar tünelleriyle sağlanıyor.
Çatak ilçe merkezine bağlı Elmacı köyünde yaşayan Reyhan Tuci, yoğun kar nedeniyle evine ve ahırına ulaşabilmek için kazarak açtıkları tünelleri kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.
HAYVANCILIK DEVAM EDİYOR
Hayvanlarına yem taşımak için kar tünelinden geçerek ahıra ulaştıklarını belirten Tuci, yaşadıkları zorluklara rağmen hayvancılığı sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.
Bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, Çatak belediye ekipleri de yollarını açık tutmak için 7/24 çalışmaya devam ediyor.