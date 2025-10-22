Adana'da kuraklık tehlikesi: Seyhan Baraj Gölü'nde sular çekildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuraklığın izleri net şekilde görülmeye başladı...

Güney Kore’nin Pusan Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 2030 yılına kadar içme suyu kaynaklarının kritik seviyeye inebileceği belirtilen iller arasında yer alan Adana’da, kuraklık tehlikesi giderek artıyor.

SEYHAN BARAJ GÖLÜ'NDE SU SEVİYESİ AZALDI

Yaz ayları boyunca ve sonbahar döneminde yağış miktarının neredeyse yok denecek kadar az olması, kentte su kaynaklarını olumsuz etkiledi.

Tarımsal üretim için büyük önem taşıyan Seyhan Baraj Gölü’nde, su seviyesi ciddi oranda azaldı ve göl neredeyse kuruma noktasına geldi.

''YAĞMUR YAĞMAZSA KITLIK KOPACAK''

Baraj çevresinde suyun çekildiği alanlarda topraklarda geniş çatlaklar oluştu.

Dörtler Mahallesi sakinlerinden Sedef Yıldırım, "Bu zamanlarda hiç yağmur yağmadı. Geçen gün biraz yağdı ama yetersizdi.

Baraj gölünde sular bayağı çekildi. Daha önce köyün önüne kadar su çıkıyordu ama artık yok. Yağmur yağmazsa kıtlık kopacak." dedi.

''BURASI ESKİDEN DOLUYDU''

Bir diğer mahalle sakini Adem Önder de, "Birkaç yıldır yeterli yağmur yağmıyor. Bu nedenle göl sahası boşaldı. Burası eskiden doluydu.

Gençliğimde balıkçılık yapardım ve buralarda avlanırdım. Yaklaşık 5 yıldır durum bu şekilde.

''ADANA SUSUZ KALABİLİR''

Göl yatağını otlar kaplamış. Bu gidişle Adana susuz kalabilir.

Tarım alanında zaten maliyetler yüksek, kuraklık olunca tamamen etkilendik.

Baraj gölü çekilince toprakta kuraklığa bağlı çatlaklar oluştu." şeklinde konuştu.