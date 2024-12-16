İHA
Adana'dan ilginç görüntüler...
Seyhan ilçesinde bir markete alışveriş yapmak için giden vatandaşlar, gördükleri manzara ile hayrete düştü.
MARKET KAPISINA AT BAĞLADILAR
Zincir bir marketin kapısına bağlanan at, görenleri soru işreti içinde bıraktı.
Atın, kim ya da neden market kapısına bağlandığı bilinmiyor.
HUYSUZ AT KAMERADA
Atın hareket edemediği için huysuzlanıp ön ayaklarıyla yere vurması, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış