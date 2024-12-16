Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adana'dan ilginç görüntüler...

Seyhan ilçesinde bir markete alışveriş yapmak için giden vatandaşlar, gördükleri manzara ile hayrete düştü.

MARKET KAPISINA AT BAĞLADILAR

Zincir bir marketin kapısına bağlanan at, görenleri soru işreti içinde bıraktı.

Atın, kim ya da neden market kapısına bağlandığı bilinmiyor.

HUYSUZ AT KAMERADA

Atın hareket edemediği için huysuzlanıp ön ayaklarıyla yere vurması, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.