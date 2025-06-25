Adana'da 'sinekle mücadele'de yeni dönem

Adana'da Feke ilçesinde yaşayan İbrahim Gün, karasinek sorununa karşı kendi geliştirdiği yöntemle mücadele başlattı.

Kartonlara fare yapıştırıcısı süren Gün, binlerce sineği yakaladı.

"HAŞERELERİ ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN YAKALIYORUM"

Adana Büyükşehir Belediyesinin kendilerini izleyip mahallelerine ilaçlama aracını gönderirse çok sevineceğini de belirten Gün, kendi yöntemiyle 15 dakikada 4 kartonun dolduğunu gördüğünü söyledi.

Bölgedeki karasinek yoğunluğuna dikkat çeken İbrahim Gün, şöyle konuştu:

Fare yapıştırıcısını kartonlara sürdüm, evimin çevresine ve yol kenarlarına yerleştirdim. Sinekler gelip kartonlara yapışıyor. Burası köyün girişi olduğu için adeta bir 'sinek toplama merkezi' oldu.



Bir haftada 16 karton doldu. Hem çöpe giden kartonları değerlendirmiş oldum hem de karasinek, eşek arısı, sivrisinek ve hamam böceği gibi haşereleri çevreye zarar vermeden yakalamış oldum.

"EĞER HERKES YAPARSA, KÖY GENELİNDE ETKİLİ SONUÇ ALINABİLİR"

Bu yöntemin bireysel çabayla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Gün, şunları söyledi:

Eğer her ev kendi çevresine böyle kartonlar koyarsa köy genelinde etkili sonuçlar alınabilir. Bu yıl, geçmiş yıllara göre karasinek sayısı daha fazla. Bunun nedeni de bahçelerdeki don olayı sonrası hiç meyve kalmamasına yorumluyorum. Şekerli meyvelere gelemeyen sinekler bu kez evlerin etrafına yöneldi.

"HERKES UYGULARSA, SORUN ORTADAN KALKAR"

Vatandaşların kendisine belediyenin ilaçlama yapıp yapmadığını sorduğunu da aktaran Gün, "Geçen yıl ilaçlama yapılıyordu, bu yıl henüz gelen olmadı. Ancak bu yöntemi belediyeyi eleştirmek ya da reklam yapmak için değil, örnek olmak amacıyla paylaşıyorum. Eğer herkes uygulasa karasinek sorunu ciddi oranda azalır." ifadelerini kullandı.

"15 DAKİKADA 4 KARTONUN DOLDUĞUNA ŞAHİT OLDUM"

Sözlerinin sonunda yerel yönetime esprili bir gönderme yapan Gün, şu sözleri kullandı: