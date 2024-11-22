Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pizzacıda çalışan 24 yaşındaki Tahir Can Alkacılı öğle yemeği yediği sırada iş arkadaşlarının çağırmasıyla içeri gitmek zorunda kaldı.

Yemeğini tabureye bırakarak içeri giden genç, döndüğünde yarım bıraktığı yemeğini yerinde bulamadı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Alkacılı, bir kedinin yemeğini alıp uzaklaştığını fark etti.

YARIM BIRAKTIĞI YEMEĞİ SOKAK KEDİSİ KAPTI

Tahir Can Alkacılı, ilk önce iş arkadaşlarının kendisine şaka yaptığını düşündüğünü, saha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde bir kedinin yemeği alıp uzaklaştığını gördüğünü anlattı.

anlatan Alkacılı, "Çevreyi kontrol ettiğimde kedinin bir köşede yemeğimi yemeye devam ettiğini gördüm. Komik bir durumdu, kedi için afiyet olsun." dedi.

KEDİYİ ELLERİYLE BESLEDİ

Kedinin hasta olduğunu, bakımıyla ve beslenmesiyle de zaman zaman arkadaşlarıyla ilgilendiğini ifade eden Alkacılı, yeniden iş yerinin önüne gelen kediyi elleriyle besledi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, Tahir Can Alkacılı dönerden biraz yedikten sonra iş yerine giriyor, bu sırada kedi de taburedeki döneri alıp uzaklaşıyor.

Alkacılı'nın döndüğünde yemeğini bulamayınca şaşkınlık yaşaması görüntülerde yer alıyor.