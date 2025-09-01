Adana'da su borusu patladı: Cadde göle döndü

Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde geçtiğimiz gün Adana Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ'ye ait içme suyu borusu, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından cadde kısa sürede göle döndü.

VATANDAŞ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Caddede dükkanı bulunan vatandaşlar, ani su taşkını nedeniyle duruma tepki gösterdi.

ASKİ ekipleri, patlayan borunun onarılması ve suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

"BİR ÇARE BULUNMALI"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sisli, "Burada ve Adana'nın bazı yerlerinde sorun yaşıyoruz. Kıyıboyu Caddesi'nde de yağmur sonrası iş yerlerini su basıyor. Buralara bir çare bulmamız lazım." dedi.

Esnaf Abdullah Doğan ise "Her zamanki rezilliğimiz. Sabahtan bu yana patlak boru ama ekipleri yeni geldi. Sürekli bu su borusu patlıyor. Bakım var diyorlar ama bakılma yok. Adana'nın hepsinde bakım falan yok. Başa geldiler mi ne yaptıklarını, ne ettiklerini bilmiyorlar. Kayıplar, soracak kimse yok." ifadelerini kullandı.