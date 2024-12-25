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İHA

Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesiyle bayram havası hakim oldu.

Rejim dönemi boyunca insanlık dışı zulümlerin yaşandığı ülkeden kaçan Suriyeliler, özgürleşen ülkelerine geri dönmeye başladı.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin geri dönüşü, birçok sektörde ucuz iş gücünün kaybolması tehlikesini gündeme getirdi

Adana'da tarım sektörü temsilcileri, Suriyelilerin gitmesini istemediklerini belirtti. Türk tarım işçilerinin başta turizm olmak üzere hizmet sektörüne yöneldiğini belirten temsilciler, Suriyeli tarım işçilerinin ülkesine dönmesi halinde ucuz işçilerin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini söyledi.

"SURİYELİLERİN GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Türkiye'de yılın 365 günü hasat, ekim ve dikim yapılabiliyor. Suriyeliler 11 yıldır ülkemizde. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de ülkelerine dönmek istiyor. Şu anda önümüz kış ve kış şartlarında gidişler ağır ilerliyor.

Havalar ısındığında gidişler daha da artacaktır. O zaman da tarım sektörü ciddi sekteye uğrayacak. Çünkü tarımda çalıştırdığımız işçilerin yüzde 77'sini Suriyelilerden sağlıyoruz. Tarım sektöründe çalışan Suriyelilerin gitmesini istemiyoruz." diye konuştu.

"UCUZ İŞÇİ İTHAL EDİLMELİ"

Ucuz işçi ithal edilmesi gerektiğini savunan Başkan Doğan, daha sonra şunları söyledi: