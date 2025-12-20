Burayı temizlemeyenin vay haline: Kıyafetlere bakteri yapışıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ev temizliğinin vazgeçilmezlerinden biri olan çamaşır makineleri, çoğu zaman tertemiz kabul ediliyor.

Ancak pek çok kişinin fark etmediği bir detay var: makinenin kapak lastiği.

Günlük kullanımda gözden kaçan bu bölüm, zamanla kir, deterjan kalıntısı ve küf için adeta gizli bir yuva haline geliyor.

BAKTERİ YUVASI

Çamaşır makinesinin lastik kısmı, yıkama sırasında suyun ve deterjanın yoğun şekilde temas ettiği bölgelerden biri.

Yıkama sonrası bu alanda kalan nem, küf ve bakteri oluşumunu hızlandırıyor.

Biriken kirler kötü kokuya neden olurken, çamaşırların da yeterince temizlenmemesine yol açabiliyor.

Aksi halde fark edilmeyen bu kirler, hem makinenin ömrünü kısaltıyor hem de ev hijyenini olumsuz etkiliyor.