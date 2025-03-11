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İHA

Adana'da bin 640 yıllık Taşköprü; 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprüde yasak olmasına rağmen seyyar satıcıların köprü üzerinde satış yapması ve çalgıcıların meskeni haline gelmesi dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar köprünün çarşıya döndüğünü ve motosiklet sürücülerinin tehlike oluşturduğunu söyledi.

"ÇOK AĞIR KOKUYOR"

Kayseri'den Adana'yı gezmeye gelen ve köprünün turistik bir değer olarak kullanılması gerektiğini belirten Ömer Kirtiş, "Buradaki oluşan görüntü çok iyi bir görüntü değil. Buranın acilen temizlenmesi gerekiyor.

Bir de buranın suyu kesilmiş ve çok ağır kokuyor. Ben buraya 3 yıl önce de geldim. Değişen bir şey yok. Kayseri'de işportacı göremezsiniz. Burada görünce çok şaşırdım" diye konuştu.

"ÜZÜCÜ VE UTANÇ VERİCİ"

Vatandaşlardan Mehmet Beyazkuş ise köprüdeki görüntünün Adana'ya yakışmadığına değinerek, "Çok üzücü ve utanç verici bir durum. Tarihimize çok büyük saygısızlığımız var. Tarihi yerlerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor.

Bu işportacılarda işlerini yapıp para kazanmalı ama burada olmaz. Belediyenin işportacılara belli noktalar göstermesi gerekiyor" dedi.