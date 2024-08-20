Adana'nın asabi kedisi: Dikkat tırmalar Seyhan'da Kuyumcular Çarşısı'nın maskotu 'Kızım' isimli kedi, asabi tavırlarıyla dikkat çekiyor. Kendisini sevmek isteyenleri tırmalayan kedinin bulunduğu bölgeye köpekler dahi korkudan yaklaşamıyor.

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İHA

İlginç olayları ve renkli anları ile gündeme gelen Adana, yine sıradışı olaylar ile adından söz ettiriyor...

Seyhan'da Kuyumcular Çarşısı'nın maskotu haline gelen dişi kedi, agresif halleri ile görenleri şaşkınlığa uğratıyor.

'Kızım' isimli asabi kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovalayınca büyük şaşkınlık yaşayan köpekler, kedinin saldırgan ve gözü kara hamlesinden korkarak kaçtı.

"SEVMEYE ÇALIŞAN TIRMIĞI YİYOR"

Yıllardır kedinin bakımını üstlendiğini belirten kuyumcu esnafı Levent Altunbüken, "Kedimizin ismi 'Kızım'. Kızımız biraz sinirli, asabi bir kedi.

Bütün gün uyuyor ancak karışana kadar. Biri karışırsa tırmalıyor. Sevmeye çalışıyorlar, ondan sonra da tırmığı yiyorlar." dedi.

"HERKESİN BİR YARASI VARDIR BU KEDİDE"

Herkesin kedi ile ilgilendiğini ve sevecen bir kedi gibi göründüğünü paylaşan Altunbüken, "Sevecen bir kedi gibi görünüyor ancak tırmaladıktan sonra herkes şikayet ediyor bize. Genelde müşterilerimiz sevmeye çalışıyor. İlk başta sevdiriyor, daha sonra herkesi tırmalıyor.

Herkesin bir yarası var bu kedide. Eskiden köpeklere çok saldırıyordu ancak yaşlanınca biraz sakinleşti. Birçok köpeğe saldırdığı var." diye konuştu.

"DİKKAT TIRMALAR"

Artan tırmalama şikayetlerinin ardından uyarı yazısı asmanın akıllarına geldiğini, ancak bunun da insanların onu sevme isteğinin önüne geçemediğini anlatan Altunbüken, "Biz de artık artan şikayetlerden dolayı yazı yazma gereği duyduk. Tırmalamasın, tırmaladığında da kimse artık şikayet etmesin diye.

Ama hala herkes elini uzatıyor. İnadına elini uzatanlar var tırmalasın diye. İnsanlar gördüklerinde video çekiyorlar, sosyal medyada yayınlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"KÖPEK BİLE GEÇİRMİYOR, VUKUATLARI ÇOK"

Başka bir kuyumcu esnafı Erkan Eğriparmak ise, "Kediye çok yaklaşılınca biraz hırçın kendisi. Cırmalıyor. Uyarıyoruz, uyarı yazısı da var üzerinde. Ancak insanların kedi sevgisi olduğu için ısrarla ellemek istiyorlar. Üzerine yazmışız, uyarmışız. Israrla söylememize rağmen inadına yapanlar var.

Biz bile beslediğimiz kediyi elleyemiyoruz. Çünkü sürekli cırmalıyor, bir huysuzluğu var. Buradan kimse köpek geçiremiyor, geçirene saldırıyor. Öyle vukuatları çok." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)