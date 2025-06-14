Adıyaman’da çocukların hayallerini büyükler gerçeğe dönüştürdü

İHA

Adıyaman'da Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda, Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü’nün desteğiyle anlamlı bir etkinlik hayata geçirildi. Etkinlikte 120 öğrenciye hayallerini yazma imkânı sunulurken, bu hayallerden biri her çocuk için özel olarak gerçeğe dönüştürüldü. Ayrıca okulda öğrenim gören diğer bin 200 öğrenciye de küçük sürpriz hediyeler verildi.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen programa; Okul Müdürü Osman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Kenan Özcan, Ataköy Halk Oyunları Spor Kulübü Başkanı Fehmi Turgay Baş ve eşi Seda Baş’ın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik, öğrencilerin gökyüzüne dilek balonları bırakmasıyla duygusal bir şekilde sona erdi.

"ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE DOKUNMAK İSTEDİK"

Projenin fikir sahibi olan Sınıf Öğretmeni Saadet Yolun, çocukların düş kurmalarına alan açan bu organizasyonla öğrencilerin sadece akademik değil, duygusal ve hayal gücünü besleyen bir deneyim yaşamasını sağladı.

Okul Müdürü Osman Kılınç yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: