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İHA

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde soğuk havaların olumsuz etkilediği yavru sokak kedisi, Murat S.'nin aracının motoruna girdi.

Araçtan gelen sesleri dinleyen Murat S., aracın altına baktı ancak bir şey göremedi.

İTFAİYE EKİPLERİ ARACI KONTROL ETTİ

Murat S., bu defa itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sesin aracın travers diye bilinen tabanındaki kapalı bölgesinden geldiğini fark etti.

Ekipler sonrasında aracı itfaiye müdürlüğüne götürerek kanal diye tabir edilen bölmeye çekti.

YAVRU KEDİ KURTARILDI

Ekipler, burada levye ve ışık yardımıyla yavru kediyi girdiği traversin içerisinden çıkardı.

Yavru kedi dışarı çıkar çıkmaz ise korku ve panikten dolayı kaçarak gözlerden kayboldu.