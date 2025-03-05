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İHA

Afyonkarahisar'da yürekleri ısıtan bir manzara yaşandı.

Vilayet Kavşağı’nda yaşanan yoğun trafik üzerine bölgeye giden bir kadın trafik polisi, araçların hızla geçtiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir çocuğun zorluk çektiğini fark etti.

ELİNDEN TUTUP YARDIM ETTİ

Ardından bu duruma kayıtsız kalmayan polis memuru çocuğun elinden tutup güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sağladı.

O ANLAR KAMERADA

Kadın polisin ablalık şefkati ve bilinciyle hareket ettiği o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

"HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDA OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ"

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise "Çocuğumuzun güvenliğini ön planda tutan polis memurumuzun bu davranışı teşkilat olarak her zaman vatandaşımızın yanında olduğunun bir göstergesidir" ifadelerine yer verildi.