Afyonkarahisar'da yaralı kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyünde muhtar Ahmet Coşar, arazide çakal saldırısı sonucu yaralanan kızıl geyik yavrusu buldu.

Coşar, kızıl geyik yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi, kızıl geyik yavrusunu tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü.

HAYVANAT BAHÇESİNE KONULDU

Burada tedavisi tamamlanan kızıl geyik, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'ndaki hayvanat bahçesine konuldu.