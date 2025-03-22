Ağrı Dağı, baharın müjdecisi göçmen kuşlarla şenlendi

AA

Türkiye’nin önemli kuş alanlarından olan Iğdır’daki sulak alanlarda, ilkbahar mevsiminde kuş çeşitliliği yaşanıyor.

Bugüne kadar yapılan gözlemlerde, denize kıyısı olmamasına rağmen 348 türün yaşadığı tespit edilen Iğdır’daki Karasu ve Bulakbaşı sulak alanları, bugünlerde göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

GÖÇMEN KUŞLAR IĞDIR'DA MOLA VERDİ

Her yıl kuzey yarım kürede havaların soğumasıyla güneye göç eden kuşlar, ilkbaharın gelişiyle dönüşe geçiyor. Bu göç yolculuğu esnasında Iğdır’daki sulak alanlara mola veren göçmen kuşlar, burada besleniyor, yağ depoluyor ve ürüyor.

BÖLGEYE 46 TÜRÜN GELDİĞİ GÖZLEMLENDİ

Bu yıl da kuşların uğrak noktalarından olan Karasu ve Bulakbaşı sulak alanları, göçmen kuşlarla şenlendi.

Akademisyenler ve gönüllüler, bölgede bugünlerde yerli ve göçmen olmak üzere 45 türün olduğu gözlemledi.

GÖÇ, MAYIS SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Kuşların mart ayının ortalarında başlayan yaz göçünün, mayısın sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Emrah Çelik, Kuzey Afrika'dan gelen göçmen kuşların Iğdır’ın sulak alanlarına ulaştığını söyledi.

"KARASU VE BULAKBAŞU SULAK ALANLARI IĞDIR İÇİN ÖNEMLİ"

Arazi gözlemlerinde yaz göçmeni türleri tespit ettiklerini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

Önemli türler var, özellikle kızkuşu bölge için önemli bir tür. Balıkçıl türlerini gördük, kayıt altına aldık. Göç, mayısın sonuna kadar devam edecek. Bu esnada yine bölgeyi yani sulak alanları, bazı türler üreme amaçlı da kullanıyor olacak. Mayısın sonuna kadar yaz göçmenleri alana gelmeye devam edecek. Karasu ve Bulakbaşu sulak alanları Iğdır için önemli. Iğdır orman bakımından fakir bir bölge, dolayısıyla sulak alanlara çok ciddi işlev yüklenmiş durumda.

"BÜTÜN YAŞAMSAL FAALİYETLERİNİ BURADA GERÇEKLEŞTİRİYORLAR"

Karasu Sulak Alanı'nın, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuş göçler için önemli bir durak olduğunu belirten Çelik, "Göçmen kuşlar açısından da önemli, yerli kuşlar için de önemli çünkü bütün yaşamsal faaliyetlerini burada gerçekleştiriyorlar." dedi.

"HANGİ TÜRLERİN GELDİKLERİNİ KAYIT ALTINA ALACAĞIZ"

Kuş göçünün oldukça hareketli geçeceğini anlatan Çelik, "KUŞMER olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Martın başından beri araziye çıkmaya başladık, mayısın sonuna kadar kuş göçlerini izleyeceğiz, kayıt altına alacağız. Ne taraftan gelip ne tarafa gittiklerini izleyeceğiz, hangi türlerin buraya geldiklerini kayda alacağız." diye konuştu.