AA
Ağrı'da geniş bir alana yayılan araziden geçen nehirler soğuk nedeni ile dondu. Göz alabildiğine geniş bir alandaki suların donması karelere yansıdı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geniş alana yayılan sulak alanlar buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Ağrı'da, soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
SULAK ALANLAR DONDU
Soğuk havanın etkisiyle Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe, Suluçem ve çevredeki düzlük köylerde geniş alana yayılan sulak alanlar dondu.
Yüzeyi buzla kaplanan alanlar drone ile görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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