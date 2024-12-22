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Ağrı Doğubeyazıt'ta sulak alanlar buz tuttu

Ağrı Doğubeyazıt'ta sulak alanlar buz tuttu Kış mevsiminin zorlu koşulları Doğu'da giderek artıyor. Ulaşımı aksatan, yolları kapatan koşullar bazen de karşımıza Doğubeyazıt ilçesindeki gibi görsel şölen olarak yansıyor.