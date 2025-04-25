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DHA

Ağrı'da taşan dere, evleri yuttu...

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yağış sonrası Badişan Deresi taştı, bazı evler ile araziler su altında kaldı.

Çay Mahallesi'nde yaşayanlar mağdur olurken Patnos Belediyesi ekipleri, mahallede çalışma başlattı.

"HER SENE MAĞDURİYET YAŞIYORUZ"

Çay Mahallesi'nde yaşayan Eyüp Akbay, "Her sene yağış sonrası dere taşması sebebiyle mağduriyet yaşıyoruz. Bu sene de yine taşkına maruz kaldı. Umarım kısa sürede bu sorun çözülür." diye konuştu.

"EKİPLER YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın ise "Şiddetli yağışın etkisiyle Badişan Deresi taştı. Belediyemize bağlı ekipler, taşkının etkilerini en aza indirmek ve riskli bölgeleri koruma altına almak için sahada yoğun şekilde çalışıyor." dedi.