Süte okunacak dualar: Miraç gecesinde mutlaka okuyun...

Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği gece olan Miraç, 14 Ocak 2026 tarihinde idrak ediliyor.

İslam aleminin ibadetlerine yoğunlaştığı bu gece, süt içme sünneti de gündeme geliyor.

Miraç Kandili'nde süt içmenin fazileti ve okunması gereken dualar, Müminlerin araştırdığı başlıklar arasına girdi.

Peki, Miraç gecesi süt nasıl içilir, hangi dua okunur? İşte bilgiler...

MİRAÇ KANDİLİ VE SÜT GELENEĞİ

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz.Cebrail tarafından Peygamberimize biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulduğu ve Peygamberimiz'in bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

SÜTE OKUNACAK DUA

Süt içerken Yasin-i Şerif, Amenarrasülü ve Fatiha surelerini okuyabilirsiniz.

Miraç kandilinde süt içecekler için bir hadis-i şerifte, "Yüce Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, 'Allahım, bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!' diye dua etsin." tavsiyesi verilir.

"Sizden biriniz yemek yerse şöyle desin: Allah'ım, bize ondan daha hayırlısını yedir, bize ondan daha hayırlısını yedir, eğer kendisine süt içirilirse: Allah'ım bunda bize mübarek kıl, desin. ve bize ondan bir parça ekle, çünkü ondan bir tane yoktur." Tirmizî, Daavât 35 (3401); Ebû Dâvût, Eşribe 21(3244); İbn Mâce, Et'ime 35 (3321).