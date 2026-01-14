Dualı Miraç Kandili mesajları 2026: Ayetli kandil kutlama mesajları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Miraç Kandili; İslam dünyasında rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak idrak ediliyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah’ın huzuruna yükseldiği bu mukaddes gece; dua, tövbe ve ibadetle değerlendiriliyor.

Ayetlerle ve dualarla süslenen Miraç Kandili mesajları, bu özel gecenin manevi atmosferini paylaşmanın en güzel yollarından biri olarak öne çıkıyor.

İşte 2026 Miraç Kandili'ne özel, ayetli ve anlamlı kutlama mesajları...

DUALI VE AYETLİ MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJLARI 2026

“Kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksandan münezzehtir.” (İsrâ, 1)

Miraç Kandiliniz mübarek olsun, dualarınız kabul olsun.

Miraç; sabrın, teslimiyetin ve Allah’a yakınlığın simgesidir. Bu mübarek gecede gönlünüzden geçen hayırlı dualar kabul olsun.

“Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Bakara, 173)

Rabbim bu geceyi affımıza vesile kılsın. Kandiliniz hayırlı olsun.

Miraç Kandili’nde edilen duaların geri çevrilmemesi dileğiyle… Huzur ve bereket dolu bir gece geçirmeniz temennisiyle.

“Namaz, müminin miracıdır.”

Bu mübarek gecede ibadetlerimizin bizi Rabbimize yaklaştırmasını diliyorum.

Miraç Kandili, kalplerin arındığı, umutların tazelendiği bir gecedir. Rabbim gönlünüze ferahlık versin.

“Allah dilediğini doğru yola iletir.” (Nur, 46)

Bu mübarek gecede doğru yoldan ayırmaması duasıyla kandilinizi tebrik ederim.

Bu kutlu gecede yapılan duaların, edilen tövbelerin kabul olması dileğiyle… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

“Rabbiniz bana dua edin, duanıza karşılık vereyim buyurdu.” (Mü’min, 60)

Dualarla geçen bir Miraç Kandili dilerim.

Miraç Kandili’nin tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ederim.

“Allah, iman edenlerin dostudur.” (Bakara, 257)

Bu mübarek gecede Allah’ın rahmeti üzerinize olsun.

Miraç Kandili; affın, merhametin ve umudun gecesidir. Rabbim bu geceyi hepimiz için hayırlı kılsın.

“Biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf, 16)

Miraç Kandili, Allah’a yakınlığımızı hatırladığımız müstesna bir gece olsun.

Bu mübarek gecede gönüller huzurla dolsun, dualar kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili vesilesiyle tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum.