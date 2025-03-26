AA & Ensonhaber

Ağrı'nın yüksek dağları, yaban keçisi, kurt, yaban domuzu ve tilki gibi birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda yapılan koruma çalışmalarının ardından popülasyonları artmaya başlayan yaban keçileri, sarp kayalıklarda gezerken görüntülendi. Sürü halinde dolaşan bu yaban keçileri, bir süre sonra kaybolarak kayıtlara geçti.

"EŞSİZ DOĞAMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yaban keçilerinin görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak, takipçileriyle şu notu paylaştı: