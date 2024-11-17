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İHA

Doğu illeri kara teslim...

Ağrı da onlardan biri.

Gece boyunca devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde köyde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

KAR KAPLI ZİRVELERE UYANDILAR

Mezrada yaşayan vatandaşlar, güne karla kaplı bir manzara ile uyandı.

Mezra sakinlerinden Vedat Yıldız, sabah uyandığında her yerin beyaza büründüğünü belirtti. Yıldız, "Kışın habercisi olan kar nihayet yağdı. Sabah uyandığımızda her yer bembeyazdı. Kar, burada hayatı zorlaştırsa da güzelliğiyle bizi mutlu ediyor" dedi.