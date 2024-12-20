Ahilik Müzesi, 2024 yılını rekor ziyaretçiyle kapattı

İHA

Kırşehir'de bulunan Ahilik Müzesi, 2024 yılında en çok ziyaretçi ağırlayan müze oldu.

2023 yılında açılan müzenin, 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığı açıklandı.

Yerli ve abancı turistlerin akınına uğrayan müze, ahiler için büyük önem teşkil ediyor.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZE OLDU

hi Evran'ın, ticaret ve toplumsal dayanışmaya yönelik ilkeleri, görsel materyaller müzede sunuluyor.

Müze ziyaretçisine Anadolu'da esnaf ve sanatkar arasında oluşturduğu dayanışma, ahlak ve adalet ilkelerini detaylı şekilde aktarırken, Ahi Evran'ın hayatını anlatan bölümlerde görsel materyallerle yaşanılan dönem gözler önüne seriliyor.

AHİLİĞİN MERKEZİNDE YER ALIYOR

Yusuf Ünler; Eskişehir'den Kırşehir'e geldiğini ve tarihi alanları gezerek şehir hakkında bilgi sahibi olduğunu aktarırken, Ayvaz Şenlik ise müzede yaptığı gezintiyle tarihe yolculuk yapıldığını söyledi.

Mehmet Çam adlı vatandaş da Kırşehir'in tarihi hakkında bilgi sahibi olmak için müzenin gezilmesi gerektiğini belirtti.

Müze; 2024 yılında okul turları yanı sıra İç Anadolu Bölgesi'nden gelen bir çok kişiyi ağırladı.

Öte yandan şehrin kültürel hayatı ve ekonomisine de katkı sunan müze, şehrin ahiliğin merkezi olarak anılmasında da büyük etkiye sahip oldu.