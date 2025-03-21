Ahmet Özhan’la Ramazan 21. bölüm

Yusuf Balıkçı

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Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.

21. BÖLÜM YAYINDA

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen 21. bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

SANAT VE ESTETİK

Özhan bu bölümde sanat ve estetik konusunu ele aldı. Sanat ve estetiğin dinimizdeki yerine değinen Özhan, gençlerin bu alanlarla nasıl uğraşacağını anlattı.

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