Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Aile Yılı' panosuna zarar veren gençlerle görüştü

DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Mayıs gecesi 4 gencin Ankara Güvenpark'ta bulunan Aile Yılı panosuna kesici aletlerle zarar verdiği belirlendi.

Gençler, olay sonrası emniyetin yaptığı çalışmalarla kısa sürede tespit edilerek, ifadeleri alındı.

'MALA ZARAR VERME' SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI

Panonun bir kamu malı olması sebebiyle savcılık tarafından resen 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla olayda adı geçen gençlerle temasa geçen Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kendilerini görüşmeye davet etti.

GENÇLER HATALARINI KABUL ETTİ

Yapılan görüşmede gençlere Aile Yılı'nın anlam ve mahiyeti, bakanlığın görev alanları anlatıldı.

Bu görüşmeler sonucunda gençlerin samimi bir şekilde hatalarını kabul ettikleri, yapılan bilgilendirmeyi dikkatle dinledikleri görüldü.

Bu temasın ardından Bakanlık, olayla ilgili şikayetini geri çekti.

Gençlere ayrıca Bakanlığın engelli bakım merkezlerinden birinde kendilerini misafir etmek istenildiği teklif edildi.

ENGELLİ BİREYLERLE VAKİT GEÇİRDİLER

Bu öneriyi kabul eden gençler, 28 Mayıs'ta Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ne giderek, engelli bireylerle birlikte merkezin serasında vakit geçirdi, yapılan çalışmalara destek verdi.

Ziyarette, gençlerle engelli bireyler arasında sıcak bir diyalog kurulduğu da gözlendi.