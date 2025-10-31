Akaryakıt fişinizi sakın atmayın! İşte sebebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Araç sahiplerinin çoğu, akaryakıt aldıktan sonra fişi çöpe atıyor.

Oysa o küçük kâğıt, hem bütçenizi koruyabilir hem de bazı yasal haklardan yararlanmanızı sağlayabilir.

Özellikle son dönemde artan yakıt fiyatlarıyla birlikte fişlerin önemi daha da arttı.

Peki, akaryakıt fişini neden saklamalısınız, hangi durumlarda işinize yarar?

İşte, çoğu sürücünün bilmediği o önemli detay...

FİŞİNİZ GARANTİNİZ

Artan akaryakıt fiyatları, sık değişen pompa tarifeleri ve dolandırıcılık vakalarındaki artış, fişlerin önemini her zamankinden daha fazla artırdı.

Günümüzde birçok sürücü, yanlış litre basımı, fazla tahsilat ya da hatalı pompa kayıtlarıyla karşılaşabiliyor. Bu tür durumlarda hakkınızı aramanın tek kanıtı yakıt fişiniz.

Üstelik bu sadece maddi bir mesele değil. Fişinizi saklamak, olası yakıt kalitesi sorunlarında da elinizi güçlendiriyor.

Depoya alınan yakıtın tarihini, istasyon bilgisini ve litre miktarını gösteren bu belge, olası araç arızalarında veya garanti kapsamı tartışmalarında önemli bir kanıt oluyor.

Kısacası, akaryakıt fişinizi çöpe atmayın; çünkü o küçük kâğıt parçası, hem cüzdanınızı hem de aracınızı koruyabilir.