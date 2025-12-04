Herkes "kokina" diye biliyor; Gerçek adı duyanları şaşırtıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halk arasında bereket ve uğur getirdiğine inanılan kokina çiçeğine ilgi yılbaşı yaklaştıkça artıyor.

İki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanan çiçek, daha çok İstanbul'daki Romanlar tarafından dikenli bitkilerden toplanıyor.

Çiçeği bir yıl bozulmadan muhafaza edenlerin ev sahibi olacağına inanılıyor.

Kokina bitkisi botanik dünyasında oldukça farklı bir bilimsel isimle tanımlanıyor ve ardındaki gerçek pek çok kişiyi şaşırtıyor.

İşte, gerçek adı...

Halk arasında “kokina çiçeği” olarak bilinen bu kırmızı–yeşil yılbaşı süsünün tek bir bitkiye ait olmadığını çoğu kişi bilmiyor.

Aslında kokina; iki farklı bitkinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir aranjmandır.

Yeşil kısımların bilimsel adı: Ruscus aculeatus

Bilinen adıyla tavşan memesi ya da bodur çalı.

Kırmızı meyve gibi görünen kısımlar ise tamamen farklı bir bitkiden gelir: Smilax excelsa

Halk arasında diken üzümü veya sarılık otu olarak bilinir.