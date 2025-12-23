AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da oldukça sıcak geçen bir yaz geride kaldı.

Sonbahar yaz ayları kadar olmasa da ılık geçti ve beklenen yağmurlar düşmedi.

Hal böyle olunca da İstanbullu "kar" hayallerini ertelemeye başladı.

KAR MÜJDESİ

Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yaptığı son paylaşımla İstanbul'da yaşayan vatandaşları yeniden umutlandırdı.

AKOM'DAN HAFTALIK HAVA RAPORUNU PAYLAŞTI

AKOM, kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

"SICAKLIKLAR KAR DEĞERLERİNE GERİLEYECEK"

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına, kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor." denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle: