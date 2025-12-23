Yılbaşı sofrası için menü fikirleri 2025: Klasik, ekonomik, hafif, seçkin...

- Yılbaşı sofrası için misafirlerini ağırlayacak olanlar, pratik ve şık menüler aramaya başladı.
- Yemekler önceden planlanabilir olmalı ve herkese hitap edecek lezzetler içermelidir.
- Sofralarda başlangıçtan ana yemeğe, salatadan tatlıya pek çok seçenek bulunuyor.
Yılbaşı sofraları, sadece yemek değil aynı zamanda paylaşım ve keyif barındırır.
Kalabalık misafir grupları için hazırlanacak menülerin hem önceden planlanabilir hem de herkese hitap edecek tatlardan oluşması önemlidir.
Aşırı yorucu olmayan ama sunumuyla fark yaratan menüler, yılbaşı gecesini daha özel kılar.
İşte yılbaşı günü misafir ağırlayacaklar için farklı damak zevklerine uygun, özenle seçilmiş menü önerileri...
KLASİK YILBAŞI MENÜSÜ
Başlangıçlar
Mercimek çorbası veya kremalı mantar çorbası
Zeytinyağlı yaprak sarma
Yoğurtlu havuç tarator
Ana Yemek
Fırında sebzeli hindi veya tavuk
Patates püresi ya da fırın patates
Salata
Nar ekşili yeşil salata
Cevizli roka salatası
Tatlı
Trileçe veya ev yapımı cheesecake
EKONOMİK YILBAŞI MENÜSÜ
Başlangıçlar
Ezogelin çorbası
Rus salatası
Patates salatası
Ana Yemek
Fırında köfte ve patates
Bulgur pilavı
Tatlı
Şekerpare veya revani
HAFİF YILBAŞI MENÜSÜ
Başlangıç
Balkabaklı çorba
Ana Yemek
Izgara somon veya fırında sebzeli balık
Salata
Avokadolu yeşil salata
Tatlı
Meyve salatası veya sütlü tatlı
SEÇKİN YILBAŞI MENÜSÜ
Başlangıç
Kremalı mantar çorbası veya balkabaklı çorba
Çıtır ekmek ve tereyağı eşliğinde servis
Soğuk Başlangıçlar
Zeytinyağlı yaprak sarma (az porsiyon)
Fava veya humus (şık sunumla)
Peynir tabağı (eski kaşar, brie, üzüm, ceviz)
Ara Sıcak
İç pilavlı mantar
Paçanga böreği veya mini kiş
Ana Yemek
Fırında sebzeli dana rosto veya
İç pilavlı fırın hindi
Tereyağlı pirinç pilavı
Fırınlanmış sebzeler
Salata
Nar taneli roka salatası
Zeytinyağı ve limonla sade sos
Tatlı
Çikolatalı sufle veya fırın sütlaç
Yanında mevsim meyveleri