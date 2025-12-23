Yılbaşı sofrası için menü fikirleri 2025: Klasik, ekonomik, hafif, seçkin...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yılbaşı sofraları, sadece yemek değil aynı zamanda paylaşım ve keyif barındırır.

Kalabalık misafir grupları için hazırlanacak menülerin hem önceden planlanabilir hem de herkese hitap edecek tatlardan oluşması önemlidir.

Aşırı yorucu olmayan ama sunumuyla fark yaratan menüler, yılbaşı gecesini daha özel kılar.

İşte yılbaşı günü misafir ağırlayacaklar için farklı damak zevklerine uygun, özenle seçilmiş menü önerileri...

KLASİK YILBAŞI MENÜSÜ

Başlangıçlar

Mercimek çorbası veya kremalı mantar çorbası

Zeytinyağlı yaprak sarma

Yoğurtlu havuç tarator

Ana Yemek

Fırında sebzeli hindi veya tavuk

Patates püresi ya da fırın patates

Salata

Nar ekşili yeşil salata

Cevizli roka salatası

Tatlı

Trileçe veya ev yapımı cheesecake

EKONOMİK YILBAŞI MENÜSÜ

Başlangıçlar

Ezogelin çorbası

Rus salatası

Patates salatası

Ana Yemek

Fırında köfte ve patates

Bulgur pilavı

Tatlı

Şekerpare veya revani

HAFİF YILBAŞI MENÜSÜ

Başlangıç

Balkabaklı çorba

Ana Yemek

Izgara somon veya fırında sebzeli balık

Salata

Avokadolu yeşil salata

Tatlı

Meyve salatası veya sütlü tatlı

SEÇKİN YILBAŞI MENÜSÜ

Başlangıç

Kremalı mantar çorbası veya balkabaklı çorba

Çıtır ekmek ve tereyağı eşliğinde servis

Soğuk Başlangıçlar

Zeytinyağlı yaprak sarma (az porsiyon)

Fava veya humus (şık sunumla)

Peynir tabağı (eski kaşar, brie, üzüm, ceviz)

Ara Sıcak

İç pilavlı mantar

Paçanga böreği veya mini kiş

Ana Yemek

Fırında sebzeli dana rosto veya

İç pilavlı fırın hindi

Tereyağlı pirinç pilavı

Fırınlanmış sebzeler

Salata

Nar taneli roka salatası

Zeytinyağı ve limonla sade sos

Tatlı

Çikolatalı sufle veya fırın sütlaç

Yanında mevsim meyveleri